Comedy Club извинился за скандальную шутку

Comedy Club направил письмо с извинениями за шутку о «папахе» и «мамахе» верховному атаману Союза казаков — воинов России и зарубежья Николаю Дьяконову. Об этом сообщает YouTube-канал «Хроники Ящика».

Как писал «Рамблер», причиной конфликта стала шутка комика Андрея Бебуришвили о том, как его герой Пако «пробрался в казачий лагерь» к «мамахе» казака. Дьяконов назвал шутку пошлостью и подчеркнул, что мать для казаков — святое. Сам комик уже принес извинения и назвал случившееся недопониманием.

«ООО «Комеди Клаб продакшн» сожалеет о том, что материал указанного Вами сценического номера невольно задел чувства казаков, уверяет, что это не было сделано умышленно и сообщает, что указанный фрагмент изъят из программы, проходящей в эфире, а также на всех иных платформах», — говорится в письме на имя атамана.

В документе отмечается, что шутки персонажа Пако не являются личным мнением комика, они — «просто часть созданного им образа „гламурного красавичка“, который рассказывает выдуманные истории, иногда, к сожалению, дерзкого характера».