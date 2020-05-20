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Comedy Club извинился за шутку о «папахе» и «мамахе» 

Мария Иванова 27 минут назад
Comedy Club извинился за скандальную шутку
Фото: Соцсети
Comedy Club направил письмо с извинениями за шутку о «папахе» и «мамахе» верховному атаману Союза казаков — воинов России и зарубежья Николаю Дьяконову. Об этом сообщает YouTube-канал «Хроники Ящика».
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Как писал «Рамблер», причиной конфликта стала шутка комика Андрея Бебуришвили о том, как его герой Пако «пробрался в казачий лагерь» к «мамахе» казака. Дьяконов назвал шутку пошлостью и подчеркнул, что мать для казаков — святое. Сам комик уже принес извинения и назвал случившееся недопониманием.
«ООО «Комеди Клаб продакшн» сожалеет о том, что материал указанного Вами сценического номера невольно задел чувства казаков, уверяет, что это не было сделано умышленно и сообщает, что указанный фрагмент изъят из программы, проходящей в эфире, а также на всех иных платформах», — говорится в письме на имя атамана.
В документе отмечается, что шутки персонажа Пако не являются личным мнением комика, они — «просто часть созданного им образа „гламурного красавичка“, который рассказывает выдуманные истории, иногда, к сожалению, дерзкого характера».
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