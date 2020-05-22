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В Приморье выявили еще 47 зараженных коронавирусом 

РИА Новости и ещё 7 42 минуты назад
В Приморье выявили еще 47 зараженных коронавирусом
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Еще 47 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Приморье за сутки, общее число заболевших выросло до 1542 человек, сообщает правительство региона.
"Сорок семь случаев заболевания коронавирусом выявили в Приморье за последние сутки. Всего по краю с начала пандемии подтверждено 1542 случая", — говорится в сообщении.
Власти отмечают, что темп прироста составил 3,1%.
"Обследование на COVID-19 на сегодняшний день прошли более 79 тысяч человек. Наибольший прирост заболевших остается в крупных городах — это Владивосток, Находка, Уссурийск, Арсеньев, Артем, Партизанск", — приводятся в сообщении слова руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской.
По информации минздрава Приморья, которая приводится в сообщении, треть заболевших коронавирусом жителей края выздоровели.
В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля — масочный режим. Ограничительные меры в регионе продлены до 1 июня.
Всего с начала эпидемии COVID-19 в регионе выздоровели 551человек, 14 пациентов умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Законодательство , Роспотребнадзор
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