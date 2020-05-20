Россиянин с бензопилой погонялся за людьми без масок 

Уфе мужчина с бензопилой погонялся за местным жителем, который появился на улице без маски. На это обратил внимание портал News102.

Выяснилось, что им оказался местный видеоблогер, а погоня — постановкой. Примечательно, что горожане практически не реагировали на происходящее.

19 мая сообщалось, что россиянину разбили лицо в магазине за снятую маску. Охранники торгового центра в подмосковном Чехове устроили потасовку с посетителем, который снял маску возле кассы. Сотрудники магазина начали выталкивать посетителя к выходу, а сбежавшиеся восемь охранников набросились на мужчину.

В тот же день житель Москвы покашлял в магазине и получил от испугавшегося продавца литровой бутылкой по голове. Тот решил, что покупатель кашлянул на него специально. Пострадавшего госпитализировали. Нападавшего задержали, он находится под подпиской о невыезде.

В ряде субъектов России введен масочный режим. Он предусматривает обязательное ношение медицинских масок и перчаток в общественном транспорте, магазинах и такси, а в части регионов — и на улице.