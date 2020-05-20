Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянин с бензопилой погонялся за людьми без масок 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянин с бензопилой погонялся за людьми без масок
Фото: news102
В Уфе мужчина с бензопилой погонялся за местным жителем, который появился на улице без маски. На это обратил внимание портал News102.
Выяснилось, что им оказался местный видеоблогер, а погоня — постановкой. Примечательно, что горожане практически не реагировали на происходящее.
19 мая сообщалось, что россиянину разбили лицо в магазине за снятую маску. Охранники торгового центра в подмосковном Чехове устроили потасовку с посетителем, который снял маску возле кассы. Сотрудники магазина начали выталкивать посетителя к выходу, а сбежавшиеся восемь охранников набросились на мужчину.
В тот же день житель Москвы покашлял в магазине и получил от испугавшегося продавца литровой бутылкой по голове. Тот решил, что покупатель кашлянул на него специально. Пострадавшего госпитализировали. Нападавшего задержали, он находится под подпиской о невыезде.
В ряде субъектов России введен масочный режим. Он предусматривает обязательное ношение медицинских масок и перчаток в общественном транспорте, магазинах и такси, а в части регионов — и на улице.
Видео дня. Фейковый депутат решает городские проблемы
Последние новости
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию В Кремле обсудили проведение парада и голосования по Конституции в один день В Кремле обсудили проведение парада и голосования по Конституции в один день Названа цель России в эпоху постпандемии Названа цель России в эпоху постпандемии
Комментарии
Общество , Уфа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Стали известны подробности развода Гагариной
Стали известны подробности развода Гагариной
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
В России обнаружили гигантскую копию пирамиды Хеопса
В России обнаружили гигантскую копию пирамиды Хеопса
Поклонская разоблачила Гордона
Поклонская разоблачила Гордона
Видео
Появилось видео с выжившим в лесу ребенком
01:25
Появилось видео с выжившим в лесу ребенком
Происшествия
Опубликовано видео обучения снайперов ВВО
00:44
Опубликовано видео обучения снайперов ВВО
Армия
Избитый охранниками покупатель попал на видео
02:18
Избитый охранниками покупатель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки инвалида из-за парковки
04:26
Опубликовано видео драки инвалида из-за парковки
Происшествия
Появилось видео рассуждений Бони о чипировании
03:01
Появилось видео рассуждений Бони о чипировании
Шоу-бизнес
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
00:36
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
Опубликовано видео со странным существом в консервах
00:42
Опубликовано видео со странным существом в консервах
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
00:39
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
00:17
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
00:32
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение