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Роспотребнадзор разрешил продавать еду в банях 

Lenta.ru 1 час назад
Еду разрешили продавать в банях
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор частично снял запрет на торговлю едой в банях. Об этом сообщает сайт ведомства.
Теперь вся продаваемая пища должна находиться в ланчбоксах. С собой посетителям бань рекомендуют брать только холодные и горячие напитки. Употреблять принесенную с собой еду запрещается.
Кроме того, отменена 20-ти минутная пауза между заходами в баню. Под запретом остаются только бассейны и купели.
13 мая Роспотребнадзор подготовил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по соблюдению санитарной безопасности при поэтапном снятии ограничений, введенных из-за коронавируса. Баням и саунам рекомендовали установить запрет на использование купелей и бассейнов, а также обеспечить посещение по предварительной записи по сеансам, чтобы между клиентами в помывочной соблюдалось расстояние в полтора метра.
Президент России Владимир Путин объявил о прекращении режима нерабочих дней на федеральном уровне с 12 мая. Однако главы регионов имеют полномочия отменять его или продлевать, в том числе устанавливая новые ограничения.
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Общество , Владимир Путин , Роспотребнадзор
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