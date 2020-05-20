Еду разрешили продавать в банях

Роспотребнадзор частично снял запрет на торговлю едой в банях. Об этом сообщает сайт ведомства.
Теперь вся продаваемая пища должна находиться в ланчбоксах. С собой посетителям бань рекомендуют брать только холодные и горячие напитки. Употреблять принесенную с собой еду запрещается.
Кроме того, отменена 20-ти минутная пауза между заходами в баню. Под запретом остаются только бассейны и купели.
13 мая Роспотребнадзор подготовил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по соблюдению санитарной безопасности при поэтапном снятии ограничений, введенных из-за коронавируса. Баням и саунам рекомендовали установить запрет на использование купелей и бассейнов, а также обеспечить посещение по предварительной записи по сеансам, чтобы между клиентами в помывочной соблюдалось расстояние в полтора метра.
Президент России Владимир Путин объявил о прекращении режима нерабочих дней на федеральном уровне с 12 мая. Однако главы регионов имеют полномочия отменять его или продлевать, в том числе устанавливая новые ограничения.