«Коронавирусный» град выпал на Земле 

Град в форме коронавируса выпал в Мексике и в Китае . Об этом пишет Daily Mail.

Очевидцы сообщили, что градины имели характерные шипы, которые есть и у нового коронавируса. В частности, фотографиям необычных градин поделился в Twitter пользователь Arlene Lee, рассказавший, что они выпали в 18 мая в Циндао.

При этом часть жителей Мексики, увидев необычное природное явление, пришла к выводу, что это «послание от Создателя с напоминанием о необходимости оставаться дома» в период пандемии коронавируса.

В свою очередь метеоролог и консультант Всемирной метеорологической организации Жозе Мигель Винас заявил изданию, что нет ничего сверхъестественного в необычной форме льда, так как уже достаточно большие градины могут разбиваться на осколки, которые сливаются воедино, образуя ледяные шипы.

«Рамблер» писал, что в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка нового коронавируса, вызывающего пневмонию. По последним данным, в мире COVID-19 заболели более 4,9 млн человек, умерли более 300 тысяч.