Россиян предупредили об опасности прогулок в парке 

Режим самоизоляции из-за коронавируса заставил многих забыть о другой весенне-летней угрозе. В лесах и парках уж вовсю орудуют клещи. Пик нашествия членистоногих приходится на пору цветения черемухи, рассказала в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник, главный специалист по клещам ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.

Даже с короткой прогулки в парке можно принести клеща. Живут членистоногие в лесной подстилке и траве. Собака или человек — удобные жертвы, чтобы клещи могли оставить потомство, рассказала в интервью радио Sputnik доктор биологических наук.

"Когда погода благоприятная, клещи выползают, чтобы выполнить свою основную функцию — напитаться кровью, потому что без крови у самки не разовьются яйца, то есть, клещи не оставят потомства. Они выползают на травинки, на деревья не поднимаются, и сидят на травинках, поджидая к кому бы прицепиться. Прицепиться они могут к собаке, к одежде, к голым ногам и ползут вверх, они очень цепкие и ползут достаточно быстро. Например, они от обуви до головы могут доползти за 10-15 минут", — пояснила Наталья Шашина.

Но есть несложные меры предосторожности, которые помогут свести риск встречи с клещами да минимума: правильная одежда и средства защиты.