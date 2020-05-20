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Россиян предупредили об опасности прогулок в парке 

РИА Новости и ещё 2 28 минут назад
Россиян предупредили об опасности прогулок в парке
Фото: РИА Новости
Режим самоизоляции из-за коронавируса заставил многих забыть о другой весенне-летней угрозе. В лесах и парках уж вовсю орудуют клещи. Пик нашествия членистоногих приходится на пору цветения черемухи, рассказала в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник, главный специалист по клещам ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.
Даже с короткой прогулки в парке можно принести клеща. Живут членистоногие в лесной подстилке и траве. Собака или человек — удобные жертвы, чтобы клещи могли оставить потомство, рассказала в интервью радио Sputnik доктор биологических наук.
"Когда погода благоприятная, клещи выползают, чтобы выполнить свою основную функцию — напитаться кровью, потому что без крови у самки не разовьются яйца, то есть, клещи не оставят потомства. Они выползают на травинки, на деревья не поднимаются, и сидят на травинках, поджидая к кому бы прицепиться. Прицепиться они могут к собаке, к одежде, к голым ногам и ползут вверх, они очень цепкие и ползут достаточно быстро. Например, они от обуви до головы могут доползти за 10-15 минут", — пояснила Наталья Шашина.
Но есть несложные меры предосторожности, которые помогут свести риск встречи с клещами да минимума: правильная одежда и средства защиты.
"Первое правило, надо быть правильно одетым. Брюки должны быть длинными, низ брюк заправлен в носки с плотными резинками или в сапоги. Куртка или рубаха должна быть в брюках а не наоборот. Самое эффективное средство защиты — это аэрозоли, с убивающим клещей действием, они называются инсектоакарицидные. Можно применять репелленты, но это менее эффективное средство. Удалять клеща, если он все-таки попал на тело, можно самому. Подцепить близко к коже, держать строго перпендикулярно, повернуть вокруг оси на 360 градусов и потянуть", — дала совет в эфире радио Sputnik главный специалист по клещам ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора.
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Общество , Роспотребнадзор , ИА Sputnik
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