Умер Владимир Голуб

Все новости на карте

Режиссер, заслуженный деятель искусств России Владимир Голуб скончался в возрасте 82 лет, сообщается на сайте Александринского театра.

В учреждении культуры не уточняют, что именно стало причиной смерти режиссера.

После окончания режиссерского факультета Театрального училища имени Щукина при Московском государственном академическом театре имени Вахтангова Голуб служил в Александринском театре в Санкт-Петербурге. "Наиболее ярко талант режиссера проявился в комедийном жанре, где всегда присутствовала импровизационная стихия актерской игры", — рассказывают в театре. За 19 лет работы он поставил 16 спектаклей, в частности, "Торможение в небесах" (1988), " Александр Невский " (1991), "Блэз" (1992), "Картины московской жизни" (1993), "Поклонимся великим тем годам…" (спектакль–концерт, 1995), "… Sorry" (1996), "Деревья умирают стоя" (2001), "На всякого мудреца довольно простоты" (2002), "Тринадцатый номер" (2003).

О месте и времени похорон пока не сообщается.