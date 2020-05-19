Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Врач объяснил вред постоянного ношения маски 

Lenta.ru 1 час назад
Врач объяснил вред постоянного ношения маски
Фото: РИА Новости
Детский врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, чем может быть неполезно постоянное ношение медицинской маски. О вреде ее использования он рассказал в видео, опубликованном на YouTube.
По словам Комаровского, легкие — это один из главных инструментом терморегуляции в организме человека. Это высказывание он проиллюстрировал примером: человек вдыхает воздух с температурой 20 градусов, а выдыхает — с температурой 36 градусов.
Врач отметил, что постоянное ношение маски на лице будет затруднять «сброс тепла».
«То есть человек в маске, который находится в теплом помещении, намного более интенсивно будет потеть и испытывать дискомфорт», — уточнил Комаровский.
При этом он обратил внимание на то, что, если сотрудники сферы общественного питания будут постоянно носить маску на работе, это создаст дополнительные проблемы.
«Он потный, у него все время все потеет, он все время руками поправляет маску в соплях, а потом что он делает? Берет и накладывает вам чизбургер?» — резюмировал доктор.
Ранее Комаровский раскрыл распространенные ошибки при использовании антисептика для профилактики заражения коронавирусом. По словам врача, для эффективной работы антисептика необходим его контакт с кожей на протяжении 30 секунд, при этом спирт должен касаться всей поверхности руки. Также врач заявил, что минимальный объем средства — не менее трех миллилитров, так как меньшее количество испарится быстрее положенных 30 секунд.
Видео дня. Фейковый депутат решает городские проблемы
Последние новости
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве Два объединяющихся региона России захотели поглотить еще один Два объединяющихся региона России захотели поглотить еще один Путин раскритиковал правительство из-за непонятных критериев для выплат врачам Путин раскритиковал правительство из-за непонятных критериев для выплат врачам
Комментарии
Общество , Евгений Комаровский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
В России обнаружили гигантскую копию пирамиды Хеопса
В России обнаружили гигантскую копию пирамиды Хеопса
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Поклонская разоблачила Гордона
Поклонская разоблачила Гордона
«Волшебство»: вид Бабкиной поразил фанатов
«Волшебство»: вид Бабкиной поразил фанатов
Видео
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
00:36
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
Опубликовано видео со странным существом в консервах
00:42
Опубликовано видео со странным существом в консервах
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
00:39
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
00:17
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
00:32
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
Страус пробежался за велосипедистом и попал на видео
00:10
Страус пробежался за велосипедистом и попал на видео
Стало известно, когда москвичам разрешат гулять
00:37
Стало известно, когда москвичам разрешат гулять
Новости Москвы
Россиянка нашла отца в подвале дома спустя 20 лет
01:51
Россиянка нашла отца в подвале дома спустя 20 лет
Общество
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
01:12
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
Происшествия
Собянин призвал «приспосабливаться к новой реальности»
00:37
Собянин призвал «приспосабливаться к новой реальности»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение