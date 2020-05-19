«Евровидение» в 2020 году посмотрело два млн россиян

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Шоу "Евровидение: Europe Shine a Light" на Первом канале посмотрели два миллиона россиян, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные компании Mediascope.

Рейтинг трансляции — то есть среднее количество человек, выраженное в процентах от населения в рамках выбранной целевой аудитории — составил 3%.

При подсчете учитывались данные по городам России с населением больше 100 тыс. человек, целевая аудитория — старше 4 лет.

Конкурс "Евровидение-2020" должен был проходить с 12 по 16 мая в Роттердаме. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, он был заменен онлайн-трансляцией музыкальных видео участников без конкурсной составляющей мероприятия.