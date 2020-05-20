Доктор Мясников рассказал о виагре в своей аптечке

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Врач Александр Мясников , известный телезрителям как доктор Мясников из телешоу на канале «Россия 1», раскрыл, зачем в его домашней аптечке находится виагра. О предназначении препарата, обычно использующегося для улучшения потенции, он сообщил в эфире YouTube-программы «Спасибо, доктор!»

По словам специалиста, недавно ему были необходимы глазные капли, но он не мог их найти.

«Я перерыл всю аптечку. Все есть. Даже виагра есть, которую я брал на Тибет», — отметил он.

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу подчеркнул, что препарат использовал в горах.

«Это улучшает дыхание, снимает легочную гипертензию», — объяснил Мясников.

Он также добавил, что виагра применяется горнолыжниками с той же целью.

Ранее Мясников пожаловался на дебилов, критикующих его из-за высказываний. Он пояснил, что в последнее время стал осторожнее вести себя в публичном пространстве.