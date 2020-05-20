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Онищенко объяснил пользу масок для здоровых людей 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 2 часа назад
Онищенко: я мечтал об этом сорок лет
Фото: РИА Новости
Масочный режим следует соблюдать не только в транспорте или в магазине, но и на улице из-за невозможности постоянно сохранять там социальную дистанцию с окружающими, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, академик Российской академии наук, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
«Вы стоите на остановке автобуса, там три-пять человек. Допустим, дождь, они забились под этот навес — там есть возможность соблюсти социальную дистанцию? Конечно же, нет», — приводит его слова ТАСС.
Онищенко также назвал «экзотикой» отсутствие в светлое время суток прохожих на улицах крупных городов, в частности, Москвы.
Вопреки распространенному мнению, продолжил депутат, носить маску полезно всем, а не только выявленным носителям коронавируса. Он также указал на несостоятельность теории, согласно которой маска должна задерживать вирус, а вирус через плетение ткани проникает, там большие слишком звенья.
«Дело не в том, что каждый вирус задерживается, а в том, что при воздушно-капельном механизме передачи на 80% вирус передается с маленькими капельками слюны. Когда человек разговаривает, они физиологически выделяются, и как раз в этих микрокапельках находятся возбудители, если человек заражен. А маски, и тканые, и матерчатые, и марлевые, как раз эти капельки задерживают, вот в чем смысл», — разъяснил он.
Онищенко признался, что последние 40 лет мечтал, чтобы россияне взяли за правило носить защитную маску в общественных местах в сезонный подъем заболеваемости гриппом. «Я все мечтал, когда же наши люди возьмут за правило и будут считать это нормой поведения, а не какой-то там экзотикой», — сказал он, выразив надежду, что опыт соблюдения мер безопасности в период пандемии поможет снять этот психологический барьер, и в сознании россиян укрепится, что «выйти на улицу в маске — это не позор», а «просто норма культуры и поведения человека в сезонный подъем заболеваемости».
Ранее Минздрав России дал рекомендацию работодателям обеспечить средствами защиты тех работников, кто вынужден общаться с людьми в течение рабочего дня.
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Комментарии 9
Общество , Геннадий Онищенко , Минздрав РФ , Госдума , РАН , ИТАР-ТАСС , Москва
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