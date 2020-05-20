Онищенко: я мечтал об этом сорок лет

«Вы стоите на остановке автобуса, там три-пять человек. Допустим, дождь, они забились под этот навес — там есть возможность соблюсти социальную дистанцию? Конечно же, нет», — приводит его слова ТАСС.

Онищенко также назвал «экзотикой» отсутствие в светлое время суток прохожих на улицах крупных городов, в частности, Москвы

Вопреки распространенному мнению, продолжил депутат, носить маску полезно всем, а не только выявленным носителям коронавируса. Он также указал на несостоятельность теории, согласно которой маска должна задерживать вирус, а вирус через плетение ткани проникает, там большие слишком звенья.

«Дело не в том, что каждый вирус задерживается, а в том, что при воздушно-капельном механизме передачи на 80% вирус передается с маленькими капельками слюны. Когда человек разговаривает, они физиологически выделяются, и как раз в этих микрокапельках находятся возбудители, если человек заражен. А маски, и тканые, и матерчатые, и марлевые, как раз эти капельки задерживают, вот в чем смысл», — разъяснил он.

Онищенко признался, что последние 40 лет мечтал, чтобы россияне взяли за правило носить защитную маску в общественных местах в сезонный подъем заболеваемости гриппом. «Я все мечтал, когда же наши люди возьмут за правило и будут считать это нормой поведения, а не какой-то там экзотикой», — сказал он, выразив надежду, что опыт соблюдения мер безопасности в период пандемии поможет снять этот психологический барьер, и в сознании россиян укрепится, что «выйти на улицу в маске — это не позор», а «просто норма культуры и поведения человека в сезонный подъем заболеваемости».