Онищенко: я мечтал об этом сорок лет

По словам бывшего главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, он последние 40 лет мечтал о том, что россияне станут носить маски в сезон простуд. Об этом пишет ТАСС.

«Для меня это просто большое человеческое счастье, когда я вижу в Москве людей, идущих в масках. Просто бальзам на сердце. Потому что это было моей мечтой последние лет 40. Я все мечтал, когда же наши люди возьмут за правило и будут считать это нормой поведения, а не какой-то там экзотикой», — подчеркнул он.

Онищенко также выразил надежду на то, что и далее жители России будут носить маски в общественных местах в период эпидемий, и подчеркнул, что в маске стоит ходить всем, а не только носителям вируса.

«При воздушно-капельном механизме передачи на 80% вирус передается с маленькими капельками слюны. Когда человек разговаривает, они физиологически выделяются, и как раз в этих микрокапельках находятся возбудители, если человек заражен», — заявил он, подчеркнув, что маски эти капли задерживают.

По словам бывшего главы Роспотребнадзора, гражданам нужно носить маски не только в транспорте или в магазине, но и на улице, поскольку там невозможно сохранять постоянную социальную дистанцию с окружающими.