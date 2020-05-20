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«40 лет мечтал об этом»: Онищенко о масочном режиме в РФ 

Алиса Селезнёва и ещё 4 20 минут назад
Онищенко: я мечтал об этом сорок лет
Фото: РИА Новости
По словам бывшего главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, он последние 40 лет мечтал о том, что россияне станут носить маски в сезон простуд. Об этом пишет ТАСС.
«Для меня это просто большое человеческое счастье, когда я вижу в Москве людей, идущих в масках. Просто бальзам на сердце. Потому что это было моей мечтой последние лет 40. Я все мечтал, когда же наши люди возьмут за правило и будут считать это нормой поведения, а не какой-то там экзотикой», — подчеркнул он.
Онищенко также выразил надежду на то, что и далее жители России будут носить маски в общественных местах в период эпидемий, и подчеркнул, что в маске стоит ходить всем, а не только носителям вируса.
«При воздушно-капельном механизме передачи на 80% вирус передается с маленькими капельками слюны. Когда человек разговаривает, они физиологически выделяются, и как раз в этих микрокапельках находятся возбудители, если человек заражен», — заявил он, подчеркнув, что маски эти капли задерживают.
По словам бывшего главы Роспотребнадзора, гражданам нужно носить маски не только в транспорте или в магазине, но и на улице, поскольку там невозможно сохранять постоянную социальную дистанцию с окружающими.
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«Рамблер» писал, что ранее мэр Сергей Собянин ввел в Москве масочный режим для предотвращения распространения коронавируса. Ношение масок и перчаток стало обязательным с 12 мая в общественных местах и в транспорте. Нарушителям грозит штраф.
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Общество , Сергей Собянин , ИТАР-ТАСС , Москва
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