Протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от COVID-19 

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, близкий к его семье.

По его словам, протоиерей в настоящее время выздоравливает, у него все хорошо, тестирование показывает отрицательный результат на вирус.

"Он возвращается в строй", — сообщил источник, добавив, что Смирнов готов и дальше возглавлять патриаршую комиссию.

По состоянию на 19 мая в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.