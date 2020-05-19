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Протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от COVID-19 

Газета.Ru и ещё 12 3 часа назад
Протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от COVID-19
Фото: РИА Новости
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, близкий к его семье.
По его словам, протоиерей в настоящее время выздоравливает, у него все хорошо, тестирование показывает отрицательный результат на вирус.
"Он возвращается в строй", — сообщил источник, добавив, что Смирнов готов и дальше возглавлять патриаршую комиссию.
По состоянию на 19 мая в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Общество , Димитрий Смирнов , ВОЗ
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