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Венедиктов поддержал обвинившую его в домогательствах девушку 

Lenta.ru 48 минут назад
Венедиктов ответил на обвинения в домогательствах
Фото: РИА Новости
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов поддержал бывшего пресс-секретаря Алексея Навального Анну Ведуту, обвинившую его в домогательствах. В интервью Ирине Шихман, опубликованном на YouTube-канале «А поговорить?», Венедиктов заявил, что подобные высказывания поднимают серьезную существующую в обществе проблему.
«Это очень модно. И это правильно. И я это поддерживаю», — сказал главред «Эха Москвы» и добавил, что ему такие ситуации не наносят никакого ущерба.
«Я согласен с Анной Ведутой, что про это надо говорить, это надо поднимать, даже с легким налетом фантазии», — прокомментировал он обвинения со стороны девушки в домогательствах.
Руководитель редакции «Эха» также поддержал пост Ведуты, в котором она призвала жертв домогательств со стороны известных людей делиться своими историями. По мнению Венедиктова, эта проблема касается сотен тысяч людей.
«Я понимаю, что только разогнавшись и ударившись головой об стену, рискуя своей собственной репутацией, можно эту тему продвигать. Поэтому, несмотря на всю неприятность формы и описания этого инцидента, я считаю, что это полезно для темы и страны», — резюмировал он.
Ранее Ведута рассказала, что в 2012 году Венедиктов пригласил ее на ужин в большой компании, а после окончания предложил отвезти домой ее и двух ведущих радиостанции.
По словам Ведуты, оставшись в салоне автомобиля вдвоем, главред «Эха Москвы» обнимал ее и трогал за бедра, а также хотел проводить до квартиры и пытался поцеловать. Сам Венедиктов заявил, что не переходил с Ведутой никаких границ и не пытался попасть к ней домой.
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Комментарии 9
Общество , Алексей Навальный , Алексей Венедиктов , Анна Ведута , Эхо Москвы
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