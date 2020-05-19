Венедиктов ответил на обвинения в домогательствах

«Это очень модно. И это правильно. И я это поддерживаю», — сказал главред «Эха Москвы» и добавил, что ему такие ситуации не наносят никакого ущерба.

«Я согласен с Анной Ведутой, что про это надо говорить, это надо поднимать, даже с легким налетом фантазии», — прокомментировал он обвинения со стороны девушки в домогательствах.

Руководитель редакции «Эха» также поддержал пост Ведуты, в котором она призвала жертв домогательств со стороны известных людей делиться своими историями. По мнению Венедиктова, эта проблема касается сотен тысяч людей.

«Я понимаю, что только разогнавшись и ударившись головой об стену, рискуя своей собственной репутацией, можно эту тему продвигать. Поэтому, несмотря на всю неприятность формы и описания этого инцидента, я считаю, что это полезно для темы и страны», — резюмировал он.

Ранее Ведута рассказала, что в 2012 году Венедиктов пригласил ее на ужин в большой компании, а после окончания предложил отвезти домой ее и двух ведущих радиостанции.

По словам Ведуты, оставшись в салоне автомобиля вдвоем, главред «Эха Москвы» обнимал ее и трогал за бедра, а также хотел проводить до квартиры и пытался поцеловать. Сам Венедиктов заявил, что не переходил с Ведутой никаких границ и не пытался попасть к ней домой.