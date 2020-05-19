Венедиктов ответил на обвинения в домогательствах 

В интервью Ирине Шихман для Youtube-канала «А поговорить?» Венедиктов заявил, что поднятая Ведутой тема важна для общества.

«Я согласен с Аней (Ведутой), что об этом надо говорить, это надо поднимать, даже с легким налетом фантазии», — заявил Венедиктов.

Он предположил, что Ведута заявила о домогательствах с целью «капитализации» этой темы.

Главред «Эха Москвы» поддержал пост Ведуты, в котором она призвала жертв харассмента со стороны известных людей делиться своими историями.

«Я ее в этом поддерживаю, и я ее готов защищать, потому что эта тема касается сотен тысяч людей», — признал Венедиктов.

Леонидом Слуцким. Он отметил, что Ведута «взяла огонь на себя», заговорив о домогательствах в России впервые с нашумевшей истории с депутатом Госдумы

«Мне форма не нравится: оскорбления бесконечные… Но я понимаю, что только разогнавшись и ударившись об стену, рискуя своей собственной репутацией, можно эту тему продвигать. Поэтому несмотря на всю неприятность формы и описания этого инцидента, я считаю, что это полезно для страны», — резюмировал Венедиктов.

Как сообщал «Рамблер», в апреле бывший пресс-секретарь Алексея Навального Анна Ведута в интервью «Би-Би-Си» рассказала, как в 2012 году Венедиктов после совместного ужина с коллегами предложил подвезти ее до дома. В машине он якобы начал к ней приставать: обнимал и гладил коленки, а после попытался поцеловать и напрашивался к ней домой. Подобные обвинения выдвинула еще одна девушка на условиях анонимности.