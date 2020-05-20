Коронавирусом заразились больше 300 тысяч россиян 

К утру 20 мая количество случаев коронавируса в России достигло 308 705-и, 85 392 человека уже выздоровели, 2972 скончались. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Число активных случаев (те, кого еще не выписали) в стране составляет 220 341.

К 20 мая Россия провела более 7,5 миллиона тестов на коронавирус, около 225 тысяч из них — за последние сутки.

Как писал «Рамблер», за сутки в России выявили 8764 новых случая коронавируса. Это самый маленький показатель за последние недели. Накануне был зафиксирован прирост в 9263 человек. За день до этого — 8926, еще днем ранее — 9709.

Лидерами по общему числу выявленных пациентов с коронавирусом в стране остаются Москва (152 306 человек выявлены за все время наблюдения), Подмосковье (30 091) и Санкт-Петербург (11 795).