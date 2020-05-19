Российские школьники выбрали песни на выпускной 

Российские школьники хотели бы услышать на своем выпускном треки Макса Коржа, Imagine Dragons и Noize MC и станцевать медленный танец под "Медлячок" Басты, свидетельствуют аналитические данные музыкального сервиса "Звук".
"Бесспорный лидер музыкального рейтинга 16-летних — "мастер бешеных концертов и просто парень по соседству" музыкант Макс Корж. На втором и третьем месте в тройке фаворитов — рэп-исполнитель из Казахстана Скриптонит и лучшая инди-группа 2010 из Лас-Вегаса Imagine Dragons. На четвертом — энергичная рок-банда "Нервы" во главе с Евгением Москальковым и два хип-хоп исполнителя — Noize MC и белорусский певец из Минска ЛСП", — рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса.
В список фаворитов современных школьников также попадают Linkin Park, "Би-2", Twenty one pilots, Queen, Билли Айлиш, Тима Белорусских и британский поп-музыкант Эд Ширан.
"На вопрос, "под какую песню вы бы хотели станцевать медленный танец с тем, кто вам небезразличен?", 16-летние ответили: "Медлячок" Басты и "Слишком влюблён" группы "Нервы". Кроме того, в списке оказались "Дешевые драмы" Валентина Стрыкало, "Девочка в классе" Джизуса, "Знаешь" Rozhden, "Talking to the moon" Bruno Mars, "Lovely" Билли Айлиш и Халида", — говорится в сообщении.