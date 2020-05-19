В Совфеде призвали заменить учебники по истории

Российские школьники до сих пор учатся по учебникам истории, издание которых было профинансировано американскими фондами, считает зампред комитета Совфеда РФ по науке, образованию и культуре Игорь Морозов. Об этом он заявил 19 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
«На протяжении последних пяти лет мы активно проговариваем в комитете все те школьные учебники, которые мы получили от 1990-х годов. Те учебники, которые были профинансированы американскими фондами, Соросом. И наши школьники до сих пор по ним учатся, — сказал он. — А учитель вырос на этих учебниках, закончил университет и вернулся в школу на базе этих знаний. Нам необходимо в кратчайшие сроки заменить учебники истории и не поддаваться той тенденции, когда говорят, что школьники должны выбрать альтернативу и есть пять версий исторических учебников. Нет!»
Как подчеркнул сенатор, в исторических учебниках должна быть одна версия.
Напомним, что поводом для этого комментария члена Совфеда стал разговор о том, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту размещения на сайте «Бессмертного полка» фотографий нацистских преступников.