В Совфеде призвали заменить учебники по истории

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Российские школьники до сих пор учатся по учебникам истории, издание которых было профинансировано американскими фондами, считает зампред комитета Совфеда РФ по науке, образованию и культуре Игорь Морозов . Об этом он заявил 19 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«На протяжении последних пяти лет мы активно проговариваем в комитете все те школьные учебники, которые мы получили от 1990-х годов. Те учебники, которые были профинансированы американскими фондами, Соросом. И наши школьники до сих пор по ним учатся, — сказал он. — А учитель вырос на этих учебниках, закончил университет и вернулся в школу на базе этих знаний. Нам необходимо в кратчайшие сроки заменить учебники истории и не поддаваться той тенденции, когда говорят, что школьники должны выбрать альтернативу и есть пять версий исторических учебников. Нет!»

Как подчеркнул сенатор, в исторических учебниках должна быть одна версия.