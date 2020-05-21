Путин высказался об «откровенной провокации»

Президент России Владимир Путин заявил, что считает "откровенной провокацией" все слухи и вбросы о том, что после пандемии коронавируса дистанционное образование полностью заменит очное.

Об этом он сказал в ходе совещания на тему ситуации в сфере образования в условиях пандемии коронавируса.

«Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию», — отметил президент.

Также глава государства сообщил, что Единый государственный экзамен начнётся 29 июня.