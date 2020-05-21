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Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным 

RT на русском и ещё 24 30 минут назад
Путин высказался об «откровенной провокации»
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что считает "откровенной провокацией" все слухи и вбросы о том, что после пандемии коронавируса дистанционное образование полностью заменит очное.
Об этом он сказал в ходе совещания на тему ситуации в сфере образования в условиях пандемии коронавируса.
«Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию», — отметил президент.
Также глава государства сообщил, что Единый государственный экзамен начнётся 29 июня.
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Общество , Политика
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