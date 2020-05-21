Вирусолог сделал заявление о COVID-19 в России

В настоящее время Россия уже находится на плато, а пик заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа в стране уже пройден. Таким мнением 20 мая в разговоре с журналистами поделился вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.

По его словам, основной цифрой при анализе эпидемиологической ситуации является число выявленных случаев заражения. Как отметил вирусолог, в России эта цифра с первых двух дней мая стоит примерно на одном месте, а последние несколько суток снижается.

Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не 100%, но похоже. И потихонечку будет снижаться, — цитирует Альштейна НСН.

На данный момент в РФ заразились коронавирусом 308 705 человек, 85 392 пациенты выздоровели. В стране с момента начала пандемии зафиксировано 2 972 летальных случаев у пациентов с COVID-19.

Как ранее писал NEWS.ru, снижение количества новых случаев коронавируса в сутки в России и Москве радует, однако этих показателей всё ещё недостаточно, чтобы отказываться от самоизоляции, заявил Альтштейн.