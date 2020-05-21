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Вирусолог не исключил, что РФ прошла плато и пик заболеваемости COVID-19 

News.ru и ещё 6 21 минуту назад
Вирусолог сделал заявление о COVID-19 в России
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
В настоящее время Россия уже находится на плато, а пик заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа в стране уже пройден. Таким мнением 20 мая в разговоре с журналистами поделился вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.
По его словам, основной цифрой при анализе эпидемиологической ситуации является число выявленных случаев заражения. Как отметил вирусолог, в России эта цифра с первых двух дней мая стоит примерно на одном месте, а последние несколько суток снижается.
Мы уже на плато и пик, скорее всего, прошли. Еще не 100%, но похоже. И потихонечку будет снижаться, — цитирует Альштейна НСН.
На данный момент в РФ заразились коронавирусом 308 705 человек, 85 392 пациенты выздоровели. В стране с момента начала пандемии зафиксировано 2 972 летальных случаев у пациентов с COVID-19.
Как ранее писал NEWS.ru, снижение количества новых случаев коронавируса в сутки в России и Москве радует, однако этих показателей всё ещё недостаточно, чтобы отказываться от самоизоляции, заявил Альтштейн.
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Общество , Эпидемия , COVID-19 , Эпидемия коронавируса
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