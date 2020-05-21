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«Пик пройден»: вирусолог оценил ситуацию с коронавирусом 

Алиса Селезнёва и ещё 7 25 минут назад
Пик распространения коронавируса в России, вероятно, уже пройден. Об этом НСН заявил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
«Рамблер» писал, что в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка нового коронавируса, вызывающего пневмонию.
По последним данным, в России за сутки число пациентов с коронавирусом выросло на 8 764, до 308 705 человек. Этот прирост стал самым низким за последние недели.
«Главная цифра — сколько выявляется зараженных людей. Начиная с первого-второго мая она стоит примерно на одном уровне. В последние несколько дней началось снижение: у нас до 10 тысяч не поднимается. Это показатель того, что начинается некоторое снижение», — заявил Альштейн.
Вирусолог высказал мнение, что пик, скорее всего, был пройден.
«Мы уже на плато. Еще не 100%, но похоже. И потихонечку будет снижаться», — уверен он.
Ученый также подчеркнул, что «тестов в России достаточно» и данных о том, что снизилось количество тестирований, — нет.
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Общество , Видео , Эпидемия , COVID-19 , Эпидемия коронавируса
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