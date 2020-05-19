Россияне хотят вернуть прежний пенсионный возраст 

Большинство россиян (96%), принявших участие в социологическом опросе Аналитической службы Рамблера, выступили за то, чтобы в стране вернулся прежний возраст выхода на пенсию.

«Пожилым людям сложно работать до 60-65 лет», — подчеркнули участники.

3% опрошенных выступили против возвращения к прежним условиям.

«Работа — жизнь», — ответили они.

1% проголосовавших признались в том, что их данная тема не интересует.

В опросе приняли участие 9312 человек.

В России следует вернуть прежний возраст выхода на пенсию из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. С такой инициативой, как сообщает «Царьград», выступили депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко. В 2018 году, как сообщал «Рамблер», в России было принято решение о поэтапном увеличении пенсионного возраста до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. В 2019-м проведение реформы стартовало.

Вчера Дмитриева и Трохманенко предложили вернуть возраст выхода на пенсию, каким он был до реформы — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Дмитриева назвала снижение пенсионного возраста традиционной мерой поддержки населения во время экономических кризисов, а предпенсионеров — одной из самых пострадавших категорий населения от нынешнего кризиса.