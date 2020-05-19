Россиянка нашла отца в подвале дома спустя 20 лет

Печальная история, начавшаяся почти четверть века назад, счастливо завершилась на днях в Сыктывкаре, где местная жительница, с детства мечтавшая отыскать пропавшего отца, нашла его буквально в двух шагах от собственного дома. Правда, за прошедшие годы мужчина превратился в бездомного, отчаянно нуждающегося в лечении и уходе.

Николай, папа Анастасии, пропал без вести, когда девочке было всего шесть лет. Повзрослев, она поставила себе цель — во что бы то ни стало выяснить, что случилось с родителем. Но ни опросы родственников и знакомых, ни обращения в правоохранительные органы и к журналистам, ни запросы в интернете не приводили ни к какому результату.

И вдруг в одном из местных пабликов появилась фотография некого мужчины, который, по словам волонтеров, живет в подвале соседнего дома. Авторы объявления подчеркивали, что несчастному бомжу, судя по всему, требуется помощь. Вскоре выяснилось, что бедолага — не кто иной, как отец Анастасии. Женщина немедленно забрала его домой и понемногу возвращает к нормальной жизни, пишет Telegram-канал Mash.