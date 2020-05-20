Россиянам предложили модные «коронавирусные» гробы

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Российская фирма предлагает родственникам погибших от COVID-19 дизайнерские гробы 130 тысяч рублей. За эти деньги продавцы обещают клиентам изделие из дорогой породы дерева, дополненное высококачественной фурнитурой.

« «Коронавирусные гробы. Уйди из жизни красиво». Под таким слоганом на одном из сайтов объявлений стартовали продажи этого экзотического товара», — пишет Life.ru.

Главная особенность дизайнерского гроба— это прозрачный корпус. Дело в том, что сейчас родственников погибших от коронавируса не пускают на кладбище из-за мер безопасности.

Продавцы утверждают, что прозрачный корпус изделий позволит им обойти ряд введённых запретительных нюансов: покойника как минимум будет видно.

Представитель фирмы-производителя Алексей Лебедев признался, что заказов пока не так много, так как они только начали раскрутку.