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Россиянам предложили модные «коронавирусные» гробы. Главная особенность — прозрачный корпус 

Ura.Ru 39 минут назад
Россиянам предложили модные «коронавирусные» гробы
Фото: © URA.RU
Российская фирма предлагает родственникам погибших от COVID-19 дизайнерские гробы 130 тысяч рублей. За эти деньги продавцы обещают клиентам изделие из дорогой породы дерева, дополненное высококачественной фурнитурой.
« «Коронавирусные гробы. Уйди из жизни красиво». Под таким слоганом на одном из сайтов объявлений стартовали продажи этого экзотического товара», — пишет Life.ru.
Главная особенность дизайнерского гроба— это прозрачный корпус. Дело в том, что сейчас родственников погибших от коронавируса не пускают на кладбище из-за мер безопасности.
Продавцы утверждают, что прозрачный корпус изделий позволит им обойти ряд введённых запретительных нюансов: покойника как минимум будет видно.
Представитель фирмы-производителя Алексей Лебедев признался, что заказов пока не так много, так как они только начали раскрутку.
«У нас идея чисто предпринимательская, коммерческая. Мы бы хотели и заработать, и при этом показать людям, что можно уходить из жизни красиво и стильно», — отметил Лебедев.
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Комментарии
Общество , Алексей Лебедев
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