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Зрители высмеяли сюжет Первого канала о «достойном» для семей военных жилье 

Lenta.ru 48 минут назад
Зрители высмеяли сюжет Первого канала
Фото: depositphotos.com
В сюжете Первого канала показали служебное жилье, которое получили военные в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Герой ролика, опубликованного на сайте телеканала, назвал условия «достойными для семейной жизни», однако в сети обратили внимание на то, что вместо квартир людей поселили в поставленные друг на друга вагончики-бытовки.
@NeTVRussia
«Более 130 военнослужащих в Наро-Фоминской районе празднуют новоселье. Они вместе с семьями получили ключи от служебных квартир в поселке Калининец», — рассказали сюжете. Ведущая добавила, что в жилье для военнослужащих есть все необходимое: мебель, бытовая техника и «даже шторы на окнах».
В сюжете показали интерьер служебного жилья, а затем продемонстрировали, как оно выглядит снаружи. Twitter-аккаунт «Не Тв» обратил внимание на то, что на самом деле военным выдали не квартиры в домах, а место в бытовках. Зрители высмеяли сюжет Первого канала и посоветовали новоселам не терять документы на жилье.
«Надеюсь, сертификаты на жилье у них остались, потому что это не жилье, временно можно перекантоваться, но жить постоянно — нет. Зимой холодно, летом жарко», — написала пользовательница с ником «Шелковая». Другой комментатор с ником «Сварожич» отметил, что видел подобный построенный из бытовок городок в районе Сочи, однако там жили вахтовики, и это жилье было для них временным. «У нас беженцев лучше расселили», — добавила Eleonora.
Ранее министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу Первого канала, снимавшую сюжет о борьбе с коронавирусом в стране. Российских журналистов обвинили в информационной атаке на Минск, нарушении журналистской этики и распространении дезинформации о ситуации с пандемией в Белоруссии.
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Общество , Московская область
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