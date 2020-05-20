Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянам могут разрешить голосовать через интернет 

Парламентская газета и ещё 1 39 минут назад
Россиянам могут разрешить голосовать онлайн
Фото: PIXABAY.COM
Граждане нашей страны могут получить возможность голосовать на выборах федерального уровня в электронном формате. Это сказано в законе, который 20 мая планирует рассмотреть Совет Федерации.
В документе отмечено, что случаи и порядок голосования в дистанционном формате будет устанавливать Центризбирком России.
Кроме того, инициатива позволяет с помощью портала «Госуслуги» собирать не более 50 процентов подписей, необходимых для регистрации кандидата или списка кандидатов, а также для назначения референдума. Авторами этих нововведений стали депутаты Госдумы во главе с Ольгой Савастьяновой («Единая Россия»).
Также они прописали требования по заполнению подписных листов: при проставлении подписи и даты избиратель или участник референдума должен собственноручно вносить в документ свои фамилию, имя, отчество.
Как ранее отметил глава комитета СФ по законодательству Андрей Клишас, возможность голосования по почте предусмотрена законодательством с 2002 года. Для этого субъектам РФ необходимо принимать законы о проведении голосования в соответствующем формате. При этом возможности проведения дистанционного электронного голосования не предусмотрено, для этого необходимо принимать отдельные законы.
Глава Комитета Совфеда также подчеркнул, что дискуссия по вопросам дистанционного голосования и голосования на цифровых участках не является новой.
«Единственным существенным опасением в рамках данной дискуссии является необходимость обеспечения достоверности волеизъявления и достоверности в связи с этим при определении итогов голосования. Общественное наблюдение за работой избирательной комиссии, дополнительные гарантии прозрачности избирательных процедур станут действенными мерами по предупреждению высказанных опасений», — объяснил сенатор.
Видео дня. Фейковый депутат решает городские проблемы
Парламентская газета: последние новости
Академик РАН назвал спекулятивной версию о том, что COVID-19 был создан искусственным путём Академик РАН назвал спекулятивной версию о том, что COVID-19 был создан искусственным путём Разработчик вакцины объяснил низкую смертность от коронавируса в России Разработчик вакцины объяснил низкую смертность от коронавируса в России Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Комментарии
Общество , Политика , Ольга Савастьянова , Андрей Клишас , Единая Россия , Госдума , Совет Федерации , Центризбирком России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Два объединяющихся региона РФ захотели еще один
Два объединяющихся региона РФ захотели еще один
Раскрыты подробности шпионского скандала в Крыму
Раскрыты подробности шпионского скандала в Крыму
Мишустин выжил дважды
Мишустин выжил дважды
В США отреагировали на выздоровление Мишустина
В США отреагировали на выздоровление Мишустина
«Они теперь еще более уязвимы»
«Они теперь еще более уязвимы»
Видео
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
00:36
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
Опубликовано видео со странным существом в консервах
00:42
Опубликовано видео со странным существом в консервах
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
00:39
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
00:17
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
00:32
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
Страус пробежался за велосипедистом и попал на видео
00:10
Страус пробежался за велосипедистом и попал на видео
Стало известно, когда москвичам разрешат гулять
00:37
Стало известно, когда москвичам разрешат гулять
Новости Москвы
Россиянка нашла отца в подвале дома спустя 20 лет
01:51
Россиянка нашла отца в подвале дома спустя 20 лет
Общество
Малышева: кто «роет себе могилу» во время пандемии
00:43
Малышева: кто «роет себе могилу» во время пандемии
Шоу-бизнес Другое
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
01:12
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение