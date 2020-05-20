Россиянам могут разрешить голосовать онлайн

Граждане нашей страны могут получить возможность голосовать на выборах федерального уровня в электронном формате. Это сказано в законе, который 20 мая планирует рассмотреть Совет Федерации

В документе отмечено, что случаи и порядок голосования в дистанционном формате будет устанавливать Центризбирком России

Кроме того, инициатива позволяет с помощью портала «Госуслуги» собирать не более 50 процентов подписей, необходимых для регистрации кандидата или списка кандидатов, а также для назначения референдума. Авторами этих нововведений стали депутаты Госдумы во главе с Ольгой Савастьяновой «Единая Россия» ).

Также они прописали требования по заполнению подписных листов: при проставлении подписи и даты избиратель или участник референдума должен собственноручно вносить в документ свои фамилию, имя, отчество.

Как ранее отметил глава комитета СФ по законодательству Андрей Клишас , возможность голосования по почте предусмотрена законодательством с 2002 года. Для этого субъектам РФ необходимо принимать законы о проведении голосования в соответствующем формате. При этом возможности проведения дистанционного электронного голосования не предусмотрено, для этого необходимо принимать отдельные законы.

Глава Комитета Совфеда также подчеркнул, что дискуссия по вопросам дистанционного голосования и голосования на цифровых участках не является новой.