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Пока вы дома: россиян станут увольнять в четыре раза быстрее 

Дарья Зарецкая 33 минуты назад

Мишустин излечился от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19.

Россиян будут увольнять в четыре раза быстрее

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, российские бизнес-объединения настаивают на реформе Трудового кодекса.

В России снова выявили больше 9 тысяч зараженных за сутки

Количество пациентов с новым коронавирусом в России за сутки выросло на 9263, до 299 941 человек в 85 регионах.

Назван следующий эпицентр пандемии

Глава бразильского подразделения «Врачей без границ» Ана де Лемос заявила, что Латинская Америка станет следующим очагом пандемии коронавируса.

Испугавшийся COVID-19 россиянин умер от дезинфектора

Житель Москвы испугался заражения коронавирусом и выпил дезинфицирующий гель, чтобы обезопасить себя.

Мясникова возмутили способы лечения COVID-19

Представитель информационного центра по коронавирусу Александр Мясников призвал бороться с распространением в интернете опасных советов по лечению.

Познер обрушился на западные СМИ

Российским средствам массовой информации не следовало опускаться до уровня западных. Об этом журналист Владимир Познер заявил в эфире Первого канала.

Отменены 133 штрафа за неправильные номера в пропуске

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) отменила 133 штрафа автомобилистам, которые случайно неверно указали номер своего автомобиля при привязке его к цифровому пропуску для передвижения по столице.

"Виноваты майские праздники"

Российские вирусологи полагают, что то, как россияне соблюдали самоизоляцию во время майских праздников, отразилось на статистике заболеваемости коронавирусом.

Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

UW Medicine
Ученые США и Швейцарии нашли антитела, нейтрализующие SARS-CoV-2, в организме людей, переболевших SARS в 2003 году.
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Общество , Видео , Владимир Познер , Михаил Мишустин , Александр Мясников , Первый канал , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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