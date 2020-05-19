Мишустин излечился от коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19.
Россиян будут увольнять в четыре раза быстрее
Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, российские бизнес-объединения настаивают на реформе Трудового кодекса.
В России снова выявили больше 9 тысяч зараженных за сутки
Количество пациентов с новым коронавирусом в России за сутки выросло на 9263, до 299 941 человек в 85 регионах.
Назван следующий эпицентр пандемии
Глава бразильского подразделения «Врачей без границ» Ана де Лемос заявила, что Латинская Америка станет следующим очагом пандемии коронавируса.
Испугавшийся COVID-19 россиянин умер от дезинфектора
Житель Москвы испугался заражения коронавирусом и выпил дезинфицирующий гель, чтобы обезопасить себя.
Мясникова возмутили способы лечения COVID-19
Представитель информационного центра по коронавирусу Александр Мясников призвал бороться с распространением в интернете опасных советов по лечению.
Познер обрушился на западные СМИ
Российским средствам массовой информации не следовало опускаться до уровня западных. Об этом журналист Владимир Познер заявил в эфире Первого канала.
Отменены 133 штрафа за неправильные номера в пропуске
Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) отменила 133 штрафа автомобилистам, которые случайно неверно указали номер своего автомобиля при привязке его к цифровому пропуску для передвижения по столице.
"Виноваты майские праздники"
Российские вирусологи полагают, что то, как россияне соблюдали самоизоляцию во время майских праздников, отразилось на статистике заболеваемости коронавирусом.
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
UW Medicine
Ученые США и Швейцарии нашли антитела, нейтрализующие SARS-CoV-2, в организме людей, переболевших SARS в 2003 году.