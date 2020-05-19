Парламент РФ выступил за продажу алкоголя с 21 года 

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В настоящее время в России действует ограничение для россиян моложе 18 лет.

Сенатор подчеркнул, что члены Совета Федерации готовят предложения в проект постановления, который будет сформирован по итогам «правительственного часа», запланированного на 20 мая с участием вице-премьера Татьяны Голиковой