Парламент РФ выступил за продажу алкоголя с 21 года 

Члены Совета Федерации собираются рекомендовать российскому правительству ограничить продажу алкоголя для граждан страны моложе 21 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерия Рязанского.
В настоящее время в России действует ограничение для россиян моложе 18 лет.
Сенатор подчеркнул, что члены Совета Федерации готовят предложения в проект постановления, который будет сформирован по итогам «правительственного часа», запланированного на 20 мая с участием вице-премьера Татьяны Голиковой.
Ранее, как сообщал «Рамблер», с инициативой о повышения возрастного порога при приобретении алкогольной продукции выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Глава ведомства сделал заявление на фоне неутешительной статистики, которая гласит о росте смертности от употребления спиртного в условиях режима самоизоляции. Мурашко подчеркнул, что идея о введении ограничений возникла «не сегодня», но в настоящее время радикальные меры приобрели особую актуальность.