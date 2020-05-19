Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коронавирус атаковал людей младше 65 лет 

Мария Иванова 36 минут назад
Коронавирус атаковал людей младше 65 лет
Фото: РИА Новости
Более 80 процентов москвичей, у которых коронавирус выявили за последние сутки, младше 65 лет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.
За последние сутки в городе выявили 3545 новых случаев коронавируса. За все время наблюдения в Москве зарегистрировали 149 607 человек с коронавирусом, 31 496 из них выздоровели, 1651 скончался.
По данным врачей, 41,9 процента новых пациентов — люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 8,5 процента — дети. Около 33,1 процента прироста составляют люди от 46 до 65 лет, 10,6 процента — от 66 до 79 лет, 5,9— процента — старше 80 лет.
Как писал «Рамблер», в Китае около 80 процентов смертей от коронавируса пришлось на людей старше 60 лет. В США 80 процентов умерших от коронавируса — это люди старше 65 лет.
Видео дня. Фейковый депутат решает проблемы родного города
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему большая часть россиян не переболела COVID-19
Почему большая часть россиян не переболела COVID-19
Врач с COVID-19 родила недоношенного ребенка и умерла
Врач с COVID-19 родила недоношенного ребенка и умерла
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
Танцор Красилов (Пухляш) попал в список Forbes
Труп со спущенными штанами нашли у детсада в Москве
Труп со спущенными штанами нашли у детсада в Москве
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
Видео
Опубликовано видео ЗРПК «Панцирь-С1» на улицах Триполи
02:07
Опубликовано видео ЗРПК «Панцирь-С1» на улицах Триполи
Армия
Опубликовано видео перекрытия магистрали из-за уток
00:38
Опубликовано видео перекрытия магистрали из-за уток
Новости Москвы
Опубликовано видео падения метеорита над Красноярском
00:37
Опубликовано видео падения метеорита над Красноярском
Общество Наука и техника
Безлюдные улицы Стамбула попали на видео
01:05
Безлюдные улицы Стамбула попали на видео
В мире
Опубликовано видео с выпускного экзамена танкистов
01:38
Опубликовано видео с выпускного экзамена танкистов
Армия
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
02:07
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Армия
Спортсмен сбежал от росгвардейцев и попал на видео
01:08
Спортсмен сбежал от росгвардейцев и попал на видео
Происшествия
Появилось видео столкновений с полицией в Париже
00:53
Появилось видео столкновений с полицией в Париже
Происшествия
Появилось видео работы СОБР со стрелком в Москве
Происшествия
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
01:25
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение