Коронавирус атаковал людей младше 65 лет 

Более 80 процентов москвичей, у которых коронавирус выявили за последние сутки, младше 65 лет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

За последние сутки в городе выявили 3545 новых случаев коронавируса. За все время наблюдения в Москве зарегистрировали 149 607 человек с коронавирусом, 31 496 из них выздоровели, 1651 скончался.

По данным врачей, 41,9 процента новых пациентов — люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 8,5 процента — дети. Около 33,1 процента прироста составляют люди от 46 до 65 лет, 10,6 процента — от 66 до 79 лет, 5,9— процента — старше 80 лет.

Как писал «Рамблер», в Китае около 80 процентов смертей от коронавируса пришлось на людей старше 60 лет. В США 80 процентов умерших от коронавируса — это люди старше 65 лет.