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На севере Иркутской области первый вахтовик умер от коронавируса 

РИА Новости 37 минут назад
Первый вахтовик умер от коронавируса под Иркутском
Фото: РИА Новости
Первый вахтовик с запущенной формой COVID-19 скончался в Усть-Кутской центральной районной больнице в Иркутской области, сообщил РИА Новости представитель администрации Усть-Кутского района.
На севере региона в Усть-Кутском районе, где находятся производственные объекты Иркутской нефтяной компании (ИНК), возник очаг заражения коронавирусной инфекцией. По данным на вторник, заболели 154 человека, часть из них лечат в местной районной больнице.
"На данный момент выявлено 163 заболевших. 31 из них, у кого болезнь протекает в средней и тяжелой форме, находятся в Усть-Куте в больнице. Часть доставлены на лечение в Братск. Один вахтовик с запущенной формой COVID-19, лежавший в Усть-Кутской районной больнице, скончался. Он не лечился, пока была легкая форма, потерял сознание, его привезли в больницу, и он умер, не приходя в сознание", — сообщил собеседник агентства.
Вахтовики, у которых болезнь протекает в бессимптомной и легкой формах, находятся под наблюдением медиков в двух обсерваторах. В Усть-Кутском районе также оборудованы 12 пунктов временного проживания, где вахтовики размещены на самоизоляцию и ожидают результатов теста на коронавирус.
На 19 мая в Иркутской области подтверждено 746 случаев заболевания COVID-19, 14 человек из числа зараженных коронавирусом умерли, из них 7 от сопутствующих заболеваний. Выздоровели 160 человек.
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Общество , Иркутская нефтяная компания , РИА Новости , Иркутская Область
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