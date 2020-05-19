Первый вахтовик умер от коронавируса под Иркутском

Первый вахтовик с запущенной формой COVID-19 скончался в Усть-Кутской центральной районной больнице в Иркутской области , сообщил РИА Новости представитель администрации Усть-Кутского района.

На севере региона в Усть-Кутском районе, где находятся производственные объекты Иркутской нефтяной компании (ИНК), возник очаг заражения коронавирусной инфекцией. По данным на вторник, заболели 154 человека, часть из них лечат в местной районной больнице.

"На данный момент выявлено 163 заболевших. 31 из них, у кого болезнь протекает в средней и тяжелой форме, находятся в Усть-Куте в больнице. Часть доставлены на лечение в Братск. Один вахтовик с запущенной формой COVID-19, лежавший в Усть-Кутской районной больнице, скончался. Он не лечился, пока была легкая форма, потерял сознание, его привезли в больницу, и он умер, не приходя в сознание", — сообщил собеседник агентства.

Вахтовики, у которых болезнь протекает в бессимптомной и легкой формах, находятся под наблюдением медиков в двух обсерваторах. В Усть-Кутском районе также оборудованы 12 пунктов временного проживания, где вахтовики размещены на самоизоляцию и ожидают результатов теста на коронавирус.

На 19 мая в Иркутской области подтверждено 746 случаев заболевания COVID-19, 14 человек из числа зараженных коронавирусом умерли, из них 7 от сопутствующих заболеваний. Выздоровели 160 человек.