В Пермском крае у 170 медиков выявили COVID-19 

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За минувшие сутки в Пермском крае еще у 11 медицинских работников выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".

В общей сложности COVID-19 зафиксирован у 170 сотрудников медучреждений.

По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае выявлено 1 125 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 557 человек, 33 пациента скончались.

В настоящее время на домашнем карантине находятся свыше 1,7 тысячи человек.

По состоянию на 19 мая в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.