«Виноваты майские праздники»

Врачи-инфекционисты считают, что прирост новых пациентов с коронавирусом в России остается высоким, так как люди нарушали режим самоизоляции на майских праздниках. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что значительная часть россиян на майских праздниках соблюдала режим, но не обошлось и без нарушений.

«Мы имеем достаточно высокий уровень заражения — это нарушения [режима самоизоляции — прим.ред.]», — считает он.

Вирусолог отметил, симптомы проявляются примерно через неделю после того, «как люди дали себе волю».

«На выходных люди расслабились, а через неделю, с 7 по 10 мая, мы достигли наибольшего числа зараженных», — подчеркнул Альтштейн.

При этом ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что после первых майских всплеска заболеваемости не произошло. Это может говорить как о соблюдении самоизоляции, так и о проявлении сезонности коронавируса, на которое рассчитывали специалисты.

С Чепурновым согласился вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев

«Люди старались самоизолироваться, всплеска мы не видим, что уже хорошо», — отметил он.

Малышев добавил, что на количество зараженных могли повлиять не только нарушители режима, но и рост числа тестирований. Чепурнов предупредил, что в ближайшее время все равно «можно чего-то ожидать», так как на проявление коронавируса требуется в среднем две недели.

Как писал «Рамблер», к утру 19 мая в России выявили 299 941 случай коронавируса. Прирост за последние сутки составил 9263 человека, накануне был зафиксирован прирост в 8926 человек, за день до этого — 9709, еще днем ранее — 9200.

Эффект майских праздников может быть не полностью заметен из-за инкубационного периода нового коронавируса. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова говорила, что в среднем он составляет пять дней, но может достигать и 14, и даже 20 дней.