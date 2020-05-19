Умерла переводчица Киплинга и Толкиена Галина Усова

Стало известно о смерти Галины Сергеевны Усовой — российской переводчицы, поэтессы и писательницы. Как сообщил в соцсети facebook писатель-фантаст Николай Романецкий, Галина Сергеевна умерла в Санкт-Петербурге накануне, 18 мая 2020 года. 22 мая ей исполнилось бы 89 лет.

Галина Усова родилась и выросла в Ленинграде, окончила с отличием филологический факультет ЛГУ, отделение английского языка и литературы. Два года в середине 1950-х по распределению преподавала английский язык в Карело-Финской ССР. С 16 лет начала переводить на русский язык английскую поэзию. Собственные стихи сочиняла с детства.

В 1956 году, вернувшись в Ленинград, Галина Усова вступила в семинар переводчиков при Ленинградском отделении Союза писателей СССР, которым руководила Татьяна Гнедич. В 1960 году семинар осуществил коллективный перевод сборника стихов темнокожего американского поэта Ленгстона Хьюза.

В 2010–е годы Галина Усова часто выходила к станции метро "Политехническая" в Санкт–Петербурге и продавала книги со своими стихами и переводами, которые обычно выпускала за свой счет, чтобы не пропало ее богатейшее переводческое наследие. Об этом начинании переводчицы писали в сети. В последние годы жизни Галина Сергеевна руководила семинаром молодых переводчиков.