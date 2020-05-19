Умерла переводчица Киплинга и Толкиена Галина Усова

Стало известно о смерти Галины Сергеевны Усовой — российской переводчицы, поэтессы и писательницы. Как сообщил в соцсети facebook писатель-фантаст Николай Романецкий, Галина Сергеевна умерла в Санкт-Петербурге накануне, 18 мая 2020 года. 22 мая ей исполнилось бы 89 лет.
Галина Усова родилась и выросла в Ленинграде, окончила с отличием филологический факультет ЛГУ, отделение английского языка и литературы. Два года в середине 1950-х по распределению преподавала английский язык в Карело-Финской ССР. С 16 лет начала переводить на русский язык английскую поэзию. Собственные стихи сочиняла с детства.
В 1956 году, вернувшись в Ленинград, Галина Усова вступила в семинар переводчиков при Ленинградском отделении Союза писателей СССР, которым руководила Татьяна Гнедич. В 1960 году семинар осуществил коллективный перевод сборника стихов темнокожего американского поэта Ленгстона Хьюза.
Галина Сергеевна переводила на русский язык английских классиков Агату Кристи, Джона Рональда Руэла Толкина, Джорджа Байрона, Редьярда Киплинга и Уильяма Вордсворта. Также она увлекалась австралийской поэзией. С 1974 года Галина Усова интересовалась фантастикой и посещала семинар Бориса Стругацкого. С 1983 года была членом Союза писателей СССР.
В 2010–е годы Галина Усова часто выходила к станции метро "Политехническая" в Санкт–Петербурге и продавала книги со своими стихами и переводами, которые обычно выпускала за свой счет, чтобы не пропало ее богатейшее переводческое наследие. Об этом начинании переводчицы писали в сети. В последние годы жизни Галина Сергеевна руководила семинаром молодых переводчиков.