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Коронавирусом заразились почти 300 тысяч россиян 

Мария Иванова и ещё 1 20 минут назад
Коронавирусом заразились почти 300 тысяч россиян
Фото: РИА Новости
К утру 19 мая в России выявили 299 941 случай коронавируса, 76 130 человек уже выздоровели, 2837 скончались. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.
Число активных случаев (те, кого еще не выписали) составляет 220 974.
К 19 мая Россия провела 7,35 миллиона тестов на коронавирус, около 205,3 тысячи из них — за последние сутки.
Как писал «Рамблер», за последние сутки в России выявили 9263 новых случая коронавируса. Накануне был зафиксирован прирост в 8926 человек, за день до этого — 9709, еще днем ранее — 9200.
Лидерами по общему числу выявленных пациентов с коронавирусом в стране остаются Москва (149 607 человек выявлены за все время наблюдения), Подмосковье (29 188) и Санкт-Петербург (11 340).
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