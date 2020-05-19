Коронавирусом заразились почти 300 тысяч россиян 

К утру 19 мая в России выявили 299 941 случай коронавируса, 76 130 человек уже выздоровели, 2837 скончались. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Число активных случаев (те, кого еще не выписали) составляет 220 974.

К 19 мая Россия провела 7,35 миллиона тестов на коронавирус, около 205,3 тысячи из них — за последние сутки.

Как писал «Рамблер», за последние сутки в России выявили 9263 новых случая коронавируса. Накануне был зафиксирован прирост в 8926 человек, за день до этого — 9709, еще днем ранее — 9200.

Лидерами по общему числу выявленных пациентов с коронавирусом в стране остаются Москва (149 607 человек выявлены за все время наблюдения), Подмосковье (29 188) и Санкт-Петербург (11 340).