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В Кузбассе еще у 12 жителей выявили коронавирус 

РИА Новости и ещё 13 2 часа назад
В Кузбассе еще у 12 жителей выявили коронавирус
Фото: РИА Новости
Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у двенадцати жителей Кузбасса, сообщил губернатор Сергей Цивилев.
"Еще у двенадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Один пациент с подтвержденным диагнозом был выписан. Таким образом, от коронавируса вылечились уже сто двадцать четыре человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса двести сорок шесть больных коронавирусом", — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, шесть новых случаев выявлено в Новокузнецке, три — в Прокопьевске, по одному — в Анжеро-Судженске, Белово и Кемеровском районе. Выздоровевший — житель Анжеро-Судженска.
По данным на четверг, в Кузбассе выявлено 377 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 124 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7584 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Сергей Цивилев , Роспотребнадзор , РИА Новости
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