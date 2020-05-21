В Кузбассе еще у 12 жителей выявили коронавирус 

Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у двенадцати жителей Кузбасса, сообщил губернатор Сергей Цивилев

"Еще у двенадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Один пациент с подтвержденным диагнозом был выписан. Таким образом, от коронавируса вылечились уже сто двадцать четыре человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса двести сорок шесть больных коронавирусом", — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре , шесть новых случаев выявлено в Новокузнецке, три — в Прокопьевске, по одному — в Анжеро-Судженске, Белово и Кемеровском районе. Выздоровевший — житель Анжеро-Судженска.

По данным на четверг, в Кузбассе выявлено 377 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 124 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7584 человека.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.