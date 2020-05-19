Почему чужая вещь приносит несчастья

Во вторник, 19 мая, онлайн-кинотеатр Okko покажет документальный фильм о легендарной американской актрисе Натали Вуд , эксклюзивную премьеру с Мариной Федункив и новый триллер. Утром, в 9:00, в рамках проекта #ФитнесПротивВируса Okko проведет для зрителей силовую тренировку, которая поможет от усталости спины. Тренировка способствует формированию мышечного корсета, удерживающего позвоночник, укрепляет мышцы брюшного пресса, разгибатели позвоночника, косые и межреберные мышцы.

В 12:00 Okko вместе с Novikov School научит готовить пасту Тальятелле с соусом Болоньезе. Зрителей ждт видео-урок с итальянским рецептом от Клаудио Пировано. В 14:00 Okko подготовил для зрителей документальный фильм от HBO «Натали Вуд: Что остается за кадром». История жизни легендарной актрисы в этом фильме рассказана глазами ее близких людей. В ленту вошли отрывки домашних фильмов, фотографии, дневники и письма иконы Голливуда. Доступно в подписке «Сериалы AMEDIATEKA».

В 16:00 — лекция Аси Казанцевой «Как спорт влияет на мозг». Лауреат премии «Просветитель» и автор книг-бестселлеров развеет мифы о «глуповатых» спортсменах и «хлипких» интеллигентах.

В 21:00 звезда «Дневника доктора Зайцевой» Яна Крайнова прочитает сказку на ночь . Каталонская «Сказка про волшебное покрывало» научит, что чужая вещь, да еще взятая без спросу, счастья не приносит.

В 22:00 зрителей Okko ждет еще одна премьера — триллер «Сторожка» . Картина расскажет, как мачеха, связанная с кровавой сектой, отправилась в оторванный от цивилизации дом вместе с пасынком и падчерицей.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день.