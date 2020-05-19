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Okko покажет историю жизни Натали Вуд и новый триллер «Сторожка» 

Сергей Василенок 7 минут назад
Почему чужая вещь приносит несчастья
Фото: РИА Новости
Во вторник, 19 мая, онлайн-кинотеатр Okko покажет документальный фильм о легендарной американской актрисе Натали Вуд, эксклюзивную премьеру с Мариной Федункив и новый триллер. Утром, в 9:00, в рамках проекта #ФитнесПротивВируса Okko проведет для зрителей силовую тренировку, которая поможет от усталости спины. Тренировка способствует формированию мышечного корсета, удерживающего позвоночник, укрепляет мышцы брюшного пресса, разгибатели позвоночника, косые и межреберные мышцы.
В 12:00 Okko вместе с Novikov School научит готовить пасту Тальятелле с соусом Болоньезе. Зрителей ждт видео-урок с итальянским рецептом от Клаудио Пировано. В 14:00 Okko подготовил для зрителей документальный фильм от HBO «Натали Вуд: Что остается за кадром». История жизни легендарной актрисы в этом фильме рассказана глазами ее близких людей. В ленту вошли отрывки домашних фильмов, фотографии, дневники и письма иконы Голливуда. Доступно в подписке «Сериалы AMEDIATEKA».
В 16:00 — лекция Аси Казанцевой «Как спорт влияет на мозг». Лауреат премии «Просветитель» и автор книг-бестселлеров развеет мифы о «глуповатых» спортсменах и «хлипких» интеллигентах.
В 19:00 зрителей ждет премьера «Записки отельера: Гельвеция». Эксклюзивно для подписчиков Okko. Сериал с Ильей Коробко и Мариной Федункив расскажет истории сотрудников и гостей премиального отеля — звезд и обычных постояльцев.
В 21:00 звезда «Дневника доктора Зайцевой» Яна Крайнова прочитает сказку на ночь. Каталонская «Сказка про волшебное покрывало» научит, что чужая вещь, да еще взятая без спросу, счастья не приносит.
В 22:00 зрителей Okko ждет еще одна премьера — триллер «Сторожка». Картина расскажет, как мачеха, связанная с кровавой сектой, отправилась в оторванный от цивилизации дом вместе с пасынком и падчерицей.
Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день.
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Комментарии
Общество , Ася Казанцева , Натали Вуд , Марина Федункив , Илья Коробко
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