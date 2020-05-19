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Недоступная среда: инвалиду-колясочнику выдали квартиру без удобств 

Мир24 1 час назад
Недоступная среда: инвалиду выдали квартиру без удобств
Фото: «Мир 24» / Сергей Минеев
Получить квартиру от государства не всегда радость. Это точно знает инвалид-колясочник Римма Заингирова. Ей выделили жилплощадь, в которой она даже не может нормально передвигаться. К тому же расположена квартира на втором этаже в доме без лифта и пандуса. Корреспондент «МИР 24» Ольга Жемчугова разбиралась в ситуации.
«Доступная среда», говорили они, когда выдавали ключи от однушки инвалиду-колясочнику Римме Заингировой. Однако чтобы попасть в квартиру, коляской не обойдешься — нужен вездеход. У подъезда высокий бордюр, дальше ступеньки — ни пандуса, ни лифта.
В инвалидной коляске Римма с 2003 года, после аварии. Сначала о девушке заботились родители. Когда их не стало, Римму забрала к себе сестра.
«У меня выбора не было. Или в интернат или к сестре», — отметила владелица квартиры Римма Заингирова.
Последние девять лет Римма, ее сестра и двое детей сестры ютились в бараке. Чтобы не стеснять родных, девушка обратилась за помощью, сначала в социальные органы, потом в суд. После долгих разбирательств ей предоставили квартиру, куда она даже не может подняться самостоятельно.
«Если что-то не нравится пиши отказ. О в ближайшие 10 лет ты ничего не получишь», — отмечает Римма Заингирова.
В местной администрации уверяют: других вариантов, например, на первом этаже просто не было. И предлагают приспособить квартиру для человека с инвалидностью.
«Обратилась тоже наниматель в нашу комиссию, мы ей расширили даже балконный проем с увеличением площади проема для разворота, замена стеклопакетов с заниженной ручкой, в ванной комнате на кухне поручни, чтобы можно было передвигаться», — рассказала начальник отраслевого органа администрации г. Каменска-Уральского по жилищному хозяйству Елена Ивина.
Другой вариант — приватизировать квартиру, далее продать или обменять на более подходящую. Но Римма уверена: все это только усложняет, а не упрощает ее жизнь. Она устала писать заявления и оформлять документы и боится, что ее попросту снова обманут.
«Ну неужели инвалид, который 17 лет мучается, которого режут, штопают, не имеет вообще права ни на что. Почему, Римма Фанисовна, я же разъяснила вам ваши права, как мне сказали, просто иди в интернат для инвалидов. И ни у кого проблем не будет», — говорит Римма Заингирова.
К решению проблемы с доступом в квартиру уже подключилась прокуратура.
«Прокуратурой организовано проведение проверки на предмет соблюдения законодательства о требованиях к жилым помещениям, предоставляемым маломобильным гражданам», — отметила старший помощник прокурора г. Каменска-Уральского Ольга Куликова.
В администрации пообещали пойти на уступки и все же помочь человеку с инвалидностью. Однако пока Римма продолжает жить у сестры в бараке.
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Комментарии
Общество , Ольга Куликова , Ольга Жемчугова , Генпрокуратура РФ
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