Голикова: решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время

Решение о дате проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет принято в ближайшее время. Об этом сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

"Решение по ЕГЭ будет принято в ближайшее время", — сказала Голикова. Государственная итоговая аттестация девятиклассников в этом году отменена, напомнила она.

Более 70 из 85 регионов подтвердили готовность дополнительно оснастить пункты сдачи ЕГЭ для профилактики коронавируса. "Более 70 регионов подтвердили уже сегодня готовность по оснащению пунктов проведения соответствующими средствами индивидуальной защиты", — сообщила Голикова.

Ранее Минпросвещения сообщило, что из-за ситуации с коронавирусом решило перенести ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок. Конкретная дата пока уточняется. В Рособрнадзоре рассматривают возможность провести экзамен во второй декаде июня или в августе.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявлял, что экзамен безопасно будет проводить только в августе или сентябре.

Занятия для 9-11 классов

Занятия для 9-11 классов в 25 регионах страны завершатся 5 июня, сообщила Голикова.

"Учитывая различные санэпидситуации в регионах, мы приняли решение дать право регионам принимать решение о завершении учебного года самостоятельно по согласованию с учредителем и региональным министерством образования. В настоящее время во всех субъектах такие решения приняты. Из почти 40,5 тыс. школ около 10 тыс. завершили учебный год по 1-4 классам, более 5 тыс. — для 5-8 классов, самое позднее завершение в 1-8 классах запланировали на 30 мая Владимирская, Амурская области, Республика Саха, Якутия, и Забайкальский край. Занятия в 9-11 классах в 25 регионах страны закончатся 5 июня", — сказала Голикова.

Более 50 тыс. образовательных организаций перешли на удаленный режим обучения в связи с пандемией коронавируса. "На сегодняшний день более 50 тыс. образовательных организаций проводят обучение дистанционно", — сказала Голикова.

По ее словам, наиболее успешно дистанционные формы обучения организованы в Москве, Московской области, республиках Татарстан, Саха (Якутия), Калининграде и Калужской области.

"Учитывая различные санэпидситуации в регионах, мы приняли решение дать право регионам принимать решение о завершении учебного года самостоятельно, по согласованию с учредителем и региональным министерством образования", — добавила вице-премьер.

Ранее Минпросвещения в целях профилактики распространения коронавируса приняло решение не проводить в этом году основной государственный экзамен (ОГЭ). Министерство 14 марта рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. В конце апреля Минпросвещения рекомендовало регионам завершить обучение 1-8 классов до 15-16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели, обучение 10 классов — до 30 мая, 9 и 11 классов — до 5 июня.