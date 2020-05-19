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Описана жизнь мегаполисов после пандемии 

Lenta.ru 1 час назад
Описана жизнь мегаполисов после пандемии
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Пандемия коронавируса приведет к изменению привычной жизни мегаполисов по всему миру, им придется реагировать на появившуюся эпидемиологическую опасность, подстраиваясь под новые реалии. Грядущие изменения описали «Известия».
Так, архитекторы, специалисты по городскому планированию, маркетологи, эксперты во множестве смежных отраслей могут стать авторами будущих новаций.
Розничную торговлю ждут явные перемены, возможен рост онлайн-магазинов. Один из вариантов изменения рынков и магазинов предложило в Роттердаме дизайнерское бюро Shift Architecture Urbanism. По замыслу дизайнеров, необходимый уровень защиты покупателям могут предоставить «гиперлокальные микрорынки». Проект предполагает создание на открытом воздухе конструкции из нескольких прилавков для разных категорий продуктов, а также системы ограждений. Большое число таких рынков может изменить саму концепцию совершения покупок. Так, покупатель не будет отправляться в магазин, а он будет отправляться к нему.
Новые требования могут появиться и к организации паркового пространства. Австрийское архитектурное бюро Studio Precht предложило вариант решения задачи, в рамках которого отдыхающие могут находиться на безопасном расстоянии друг от друга благодаря кольцевому лабиринту с дородками шириной около 2,5 метра.
Кроме того, некоторые специалисты считают, что из-за коронавируса жителей мегаполисов станут перемещать ближе к окраинам или за город. Ряд исследователей также предполагает, что люди сами захотят переехать в менее густонаселенные части города.
Некоторые эксперты считают, что будут сокращаться возможности для коллективного использования транспорта, вместо этого предпочтение будет отдано пешеходам. Придется пересмотреть и схемы потребления и производства продовольствия, а в крупных городах возможен рост вертикальных и городских садов.
Специалисты уверены, что города, в которых живет более половины населения мира, сыграют важную роль в масштабировании решений, найденных в ходе нынешнего кризиса и во время будущих.
Ранее директор Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» Варвара Мельникова заявила, что города в эпоху постпандемии могут стать пешеходными. Кроме того, возрастет число парков, а здания станут «динамичными надстраиваемыми системами», на первых этажах которых могут появиться рабочие пространства.
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Общество , газета "Известия"
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