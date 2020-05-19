Получивший условный срок Жуков пожаловался в ЕСПЧ

Жуков считает, что его уголовное преследование и вердикт суда имеют политический мотив. По словам блогера, причиной тому послужили его критические высказывания в адрес российских властей. В связи с этим приговор следует расценивать как нарушение статьи 18 Европейской конвенции («Пределы использования ограничений в отношении прав»), полагает он.

Ранее Жуков жаловался в ЕСПЧ на то, что в отношении него были допущены нарушения статей конвенции, касающихся свободы выражения мнения и справедливости судебного разбирательства, сообщает РИА Новости.