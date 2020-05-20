Академик РАН спрогнозировал вторую волну COVID-19 зимой 

Вторая волна коронавируса может быть осенью или зимой, ожидается небольшой подъем заболеваемости. Об этом сказал заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, обычно в осенне-зимний период бывает наблюдается вспышка респираторных инфекций, это может касаться и коронавируса.

При этом специалист считает, что из карантина необходимо выйти как можно раньше, чтобы разрешить людям дышать свежим воздухом, восстановить иммунитет. Но он советует отменять ограничения постепенно.

"Мы больше людей потеряем от других хронических болезней, которые накапливаются у тех людей, которые сидят дома на самоизоляции", — подчеркнул Зверев.

По состоянию на 19 мая в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.