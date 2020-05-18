В российском регионе вновь запретили прогулки

Саратовской области вернули запрет на прогулки и спорт из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщает «Взгляд-инфо» со ссылкой на председателя правительства региона Александра Стрелюхина . Заявления прозвучали в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

«К сожалению, население не соблюдает ограничения. В итоге сегодня появилось постановление 404-П, которое отменяет ранее разрешенные занятия спортом и прогулки. Это вынужденная мера», — рассказал Стрелюхин.

Он отметил, что с 13 мая в Саратовской области имеется тенденция к увеличению числа заболевших.

По данным оперативного штаба на 18 мая, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 8 926 — до 290 678. В общей сложности выздоровели 70 209 человек, зафиксировано 2 722 смерти, связанные с коронавирусом.