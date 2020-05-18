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В Саратовской области вновь запретили прогулки и спорт 

Rambler News Service 1 час назад
В российском регионе вновь запретили прогулки
Фото: РИА Новости
В Саратовской области вернули запрет на прогулки и спорт из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщает «Взгляд-инфо» со ссылкой на председателя правительства региона Александра Стрелюхина. Заявления прозвучали в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
«К сожалению, население не соблюдает ограничения. В итоге сегодня появилось постановление 404-П, которое отменяет ранее разрешенные занятия спортом и прогулки. Это вынужденная мера», — рассказал Стрелюхин.
Он отметил, что с 13 мая в Саратовской области имеется тенденция к увеличению числа заболевших.
По данным оперативного штаба на 18 мая, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 8 926 — до 290 678. В общей сложности выздоровели 70 209 человек, зафиксировано 2 722 смерти, связанные с коронавирусом.
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Общество , Александр Стрелюхин , Саратовская Область
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