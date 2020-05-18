Сын Цывиной растратил деньги на похороны матери

Сын актрисы Ирины Цывиной, скончавшейся год назад от сердечного приступа, после смерти матери устроил шумную вечеринку. Об этом в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ заявили близкие подруги артистки.

Журналисты заявили, что Евгений Благонравов долго собирал деньги на похороны матери. В результате в его распоряжении оказались более двух миллионов рублей, которые, полагают подруги Цывиной, не были потрачены по назначению: после смерти родительницы Благонравов закатил громкую вечеринку по случаю своего дня рождения, в то время как на могиле актрисы до сих пор не установлен памятник.

Ранее, как сообщал «Рамблер», сын Цывиной стал фигурантом другого скандала. Starhit писал, что мужчина начал единолично распоряжаться имуществом своей матери: загородным домом и тремя квартирами в Москве — при этом не собираясь делиться наследством со своей родной сестрой. Журналисты отмечали, что Благонравов живет в особняке, а апартаменты сдаёт. Дочь Цывиной Зинаида, которая с детства живет в США, уже заявила о намерении проконсультироваться с юристами, а также приехать в Россию для решения вопроса с наследством.