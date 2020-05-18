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В Саратовской области от пневмонии умер младенец 

News.ru 32 минуты назад
В Саратовской области от пневмонии умер младенец
Фото: globallookpress.com
Шестимесячный ребёнок скончался 18 мая в Саратовской области от пневмонии. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
Сегодня произошла смерть шестимесячного ребёнка от пневмонии, — цитирует РИА Новости чиновника, выступившего на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Вице-губернатор — председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин обратил внимание участвующих в совещании, что этот случай требует расследования.
Особенные обстоятельства есть. Это отдельный разговор, требующий отдельного расследования, — сказал он.
Ранее NEWS.ru писал, что трое детей в Нью-Йорке скончались от редкого воспалительного синдрома, который, как считается, связан с коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге 9 мая заявил губернатор штата Эндрю Куомо.
ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились 4,8 млн человек, погибли свыше 316,73 тысячи, выздоровели более 1,86 млн В России на 18 мая общее число инфицированных достигло 290 678, более 70 209 выздоровели, умерли 2722 человека. В Москве — 142 824 заболевших, выздоровели более 70,2 тысячи, умерли 1,5 тысячи.
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Общество , Эндрю Куомо , Александр Стрелюхин , ВОЗ , РИА Новости , Саратовская Область
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