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ВОЗ оценила действия российских медиков в борьбе с коронавирусом 

РИА Новости 1 час назад
ВОЗ оценила действия российских медиков
Фото: РИА Новости
Система здравоохранения в России не оказалась перегруженной в связи с распространением коронавируса: в стране хватает и оборудования для искусственной вентиляции легких, и больничных коек, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
"Могу сказать, что Россия предприняла весь комплекс мер по сдерживанию эпидемии внутри страны. Мы ничего не рекомендовали вашей стране", — сказала Вуйнович в интервью "Российской газете".
По ее словам, в РФ очень сильная эпидемиологическая служба, она сразу начала заниматься сдерживанием вируса, что и помогло предотвратить вспышку внутри страны.
"Очень важно отметить, что благодаря грамотным действиям эпидемиологической службы ваша система здравоохранения не оказалась перегруженной. Хватает и оборудования для искусственной вентиляции легких, и больничных коек. И меры изоляции сыграли свою роль. Благодаря этому мы надеемся, что снижение заболеваемости будет устойчивым", — добавила представитель ВОЗ.
Она уточнила, что об устойчивом процессе снижения заражения COVID-19 можно будет говорить, когда 2-3 недели будет фиксироваться стабильное снижение новых выявленных случаев.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
По данным на 18 мая, суточный прирост новых случаев коронавируса в России опустился ниже 9 тысяч и составил 8 926, общее число зараженных достигло 290 678. За сутки в стране скончался 91 человек с COVID-19, за все время — 2 722.
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Комментарии
Общество , Мелита Вуйнович , ВОЗ , "Российская газета"
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