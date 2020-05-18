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Лечение россиян от коронавируса оказалось слишком дорогим 

Lenta.ru 53 минуты назад
Лечение россиян от COVID-19 оказалось слишком дорогим
Фото: РИА Новости
Лечение россиян от коронавируса оказывается слишком дорогим: частные клиники в Москве несут убытки. Об этом пишет газета «Ведомости». Лечением пациентов с COVID-19 в столице и области в основном занимаются государственные клиники. Из частных центров такие услуги могут оказывать только «Медси», «Мединвестгрупп» (больницы на улице Академика Павлова и«К+31»), а также госпиталь «Лапино».
Директор по коммерческой деятельности и маркетингу «Медси» Алла Канунникова рассказала, что затраты на лечение не покрываются. По ее словам, за каждого поступившего по обязательной медицинской страховке (ОМС) человека «Медси» получает порядка 200 тысяч рублей от московских властей и чуть меньше — от властей Подмосковья. При этом себестоимость пребывания одного человека в реанимации с учетом ухода за пациентом может доходить до миллиона рублей.
В «Медси» по ОМС лечатся до 40 процентов больных коронавирусом, остальные проходят по программе добровольного медицинского страхования (ДМС) или за деньги. В среднем один день в реанимации обходится в 28 тысяч рублей, а двухнедельное пребывание в клинике может стоить до 700 тысяч рублей. Для госпитализации в Лапино нужен депозит в 400 тысяч рублей. Сутки пребывания в одноместной палате стоят 75 тысяч рублей, а час подключения к ИВЛ — 4,8 тысячи рублей. Собеседники издания отметили, что несмотря на высокую стоимость, спрос на услуги остается высоким.
По состоянию на понедельник, 18 мая, в стране выявлено 8926 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в России превысило 290 тысяч.
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Общество , Правительство Москвы , Правительство московской области , Ведомости
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