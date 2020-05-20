В России проведено более 7,5 млн тестов на COVID-19 

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России проведено более 7,5 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". со ссылкой на Роспотребнадзор

Отмечается, что за минувшие сутки проведено 225,7 тыс. тестов на COVID-19.

В настоящее время под медицинским наблюдением в России находятся 273 953 человека.

По состоянию на 19 мая в России выявлен 299 941 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.