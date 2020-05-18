В Минздраве развеяли миф о коронавирусе 

Минздрав заявил об отсутствии связи между резус-фактором и уязвимостью перед коронавирусом, пишет портал стопкоронавирус.рф.
"В настоящее время нет достоверной статистики о восприимчивости к коронавирусу в зависимости от резус-фактора", — говорится в сообщении.
Министерство подчеркнуло, что тест на коронавирус будет бесплатным, если врач назначил анализ.
В России выявлено больше 290 тысяч заражений коронавирусом, скончались 2722 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.