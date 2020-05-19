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В России приостановили вакцинацию из-за коронавируса 

Lenta.ru и ещё 31 28 минут назад
В России приостановили вакцинацию
Фото: РИА Новости
Минздрав России в связи с эпидемией коронавируса нового типа остановил вакцинацию в рамках национального календаря. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 19 мая.
Национальный календарь профилактических прививок — документ, определяющий сроки и типы вакцинаций, которые проводятся в массовом порядке и бесплатно по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). В частности, им предусмотрена вакцинация населения против туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, кори и краснухи. Прививочный календарь утверждается приказом Минздрава.
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