В России приостановили вакцинацию

Минздрав России в связи с эпидемией коронавируса нового типа остановил вакцинацию в рамках национального календаря. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 19 мая.

Национальный календарь профилактических прививок — документ, определяющий сроки и типы вакцинаций, которые проводятся в массовом порядке и бесплатно по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). В частности, им предусмотрена вакцинация населения против туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, кори и краснухи. Прививочный календарь утверждается приказом Минздрава.