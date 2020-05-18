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Россияне рассказали о страхе перед коронавирусом 

Вероника Полынина 1 час назад
Россияне рассказали о страхе перед коронавирусом
Фото: ТАСС
Более половины россиян считают, что коронавирус опаснее сезонного гриппа. Согласно исследованию ВЦИОМ, такого мнения придерживаются 58% россиян. В Москве эта доля выше — 64%.
20 апреля на вопрос, опаснее ли коронавирус сезонного гриппа, положительно отвечали 50% опрошенных.
Страх заболеть коронавирусом превалирует у россиян над опасениями потерять работу и доход. 60% респондентов признались, что скорее боятся заразиться коронавирусом, чем потерять работу. Противоположного мнения придерживаются 31% опрошенных.
57% россиян считают достаточными меры, которые приняло правительство для борьбы с эпидемией. 27% не согласились с этим утверждением, а 11% опрошенных назвали их избыточными.
Волонтерскую помощь в условиях пандемии назвали существенной 75% россиян, 12% придерживаются обратного мнения.
Как сообщал «Рамблер», к 18 мая в России выявлено 290 678 случаев заболевания коронавирусом. За сутки число заразившихся увеличилось на 8 926 человек. За весь период зафиксировано 2722 летальных исхода, выздоровели 70 209 человек.
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Общество , ВЦИОМ
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